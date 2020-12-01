Тамбов, 1 декабря, 2020, 04:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на оперативном совещании оценил ситуацию в регионе в части ожидания врача и скорой помощи по вызову на дом, охват тестированием на коронавирус, наличием лекарств в аптеках. По итогам обсуждения он поручил в течение двух дней всем задействованным структурам разработать комплексный план материально-технического обеспечения отрасли, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Совещание в правительстве Тамбовской области

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Совещание в правительстве прошло в формате видеоконференции, был рассмотрен вопрос реализации мероприятий по организации лечения от COVID-19.

Губернатор отметил, что за последние две недели от жителей региона поступило немало жалоб на организацию медицинской помощи заболевшим вирусными инфекциями. Александр Никитин заслушал подробный отчет управления здравоохранения области по всем направлениям работы, в частности — о состоянии коечного фонда, времени приезда «скорой», оказании медпомощи на дому, наличии лекарственных средств (в том числе для бесплатного амбулаторного лечения), ситуации с тестированием (в том числе открытие новых лабораторий). Также была обсуждена эффективность работы кол-центров и горячих линий, ход вакцинации, организации горячего питания для медиков, работающих в ковидных центрах и соцучреждениях, решение кадровых проблем в медицине.

Начальник управления здравоохранения Марина Лапочкина признала, что многие жалобы были обоснованы: количество вызовов врачей на дом выросло в четыре раза, персонал работал на износ, многие медики болели, не хватало автотранспорта, материалов для тестирования, не во всех аптеках можно было купить необходимые лекарства. По её словам, в настоящее время большинство острых вопросов урегулировано, ситуация стабилизирована.

Жители могут не волноваться, заверила Марина Лапочкина: коечный фонд в ковидных стационарах расширен и при необходимости будет дополнен еще двумя новыми отделениями. Сейчас свободные койки составляют 27% от общего числа.

Руководитель управления здравоохранения отметил, что заболевшим может казаться слишком долгим ожидание скорой помощи, если после вызова прошло несколько часов, но следует отличать неотложную помощь от скорой. Неотложная, включая перевозку больных на компьютерную томографию, может приехать и в течение дня, это стандарт. А скорая, которая обслуживает экстренные вызовы, должна уложиться в 19 минут.

Также было подчёркнуто, что в лабораториях еще две недели назад были очереди на исследование тестов, сейчас их практически нет. С начала декабря больным будут доставляться бесплатные лекарства для амбулаторного лечения на дом. Однако это будут таблетированные препараты. Если больному по решению врача потребуются инъекции, то ему придется ложиться в стационар. Власти напоминают, что в случае его отказа от лечения в больнице, препараты для инъекций будет необходимо приобретать за собственные средства в аптеках — это федеральная норма. Так что у заболевших COVID-19 будет выбор.

Как сообщила Марина Лапочкина, направлены очередные запросы в профильные министерства по увеличению финансирования на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, задействованных в борьбе с пандемией, и увеличение поставок лекарств, в том числе в аптечные сети. На федеральном уровне регионам оказывается всесторонняя поддержка. Например, правительством РФ выделяются средства не только на дополнительную оплату труда сотрудников медицинских организаций, но и на стимулирование работы волонтёров-медиков. Это решение озвучено накануне. Студенты медицинских вузов будут получать по 10 тыс. рублей в месяц, студенты медколледжей — по 7 тыс. рублей. Также задействованы волонтёры.

Губернатор отметил, что медицинская помощь должна быть своевременной, несмотря ни на какие трудности. Он поручил ежедневно проводить мониторинг ситуации в здравоохранении, в том числе по всем муниципалитетам; разработать в течение двух дней комплексный план материально-технического обеспечения отрасли, чтобы своевременно представить его на федеральный уровень; наладить эффективную работу кол-центра службы единого номера телефона 122, проводить широкую информационную кампанию по актуальным вопросам.

Губернатор также обратился к главам городов и районов с призывом принять личное прямое участие в организации помощи медикам.

«Это сейчас самое главное — личное присутствие и личное участие в работе всех и каждого, и не только по профилю: от предоставления автотранспорта и горячего питания до организации работы волонтеров по доставке лекарств и разъяснительной работы с населением», — подчеркнул Александр Никитин.

Он напомнил, что общественное настроение сегодня зависит от ситуации в здравоохранении, от взаимодействия всех заинтересованных сторон и ответственности каждого человека. Это касается не только работников органов власти и сферы здравоохранения, но и любого гражданина, обязанностью которого в эти дни является соблюдение требований Роспотребнадзора.