Москва, 1 декабря, 2020, 03:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 3 февраля 2021 года планирует приступить к рассмотрению иска госпредприятия «Московский метрополитен» к поставщику подвижного состава — АО «Метровагонмаш». Претензии по этому иску превышают 407 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Московский метрополитен

Иск был подан 23 ноября на сумму 407 972 520,81 рубля. До этого, в начале сентября, тот же ГУП потребовал взыскания неустойки в размере 16 291 291,8 рубля. Этот спор рассмотрят сегодня, 1 декабря.

Помимо того, в июле метрополитен подал сразу два иска — на 1,7 млн рублей и на 1,8 млн рублей. По последнему делу, которое рассмотрят завтра, 2 декабря, речь идёт о взыскании неустойки по контракту « от 25.12.2014 года на приобретение и предоставление во владение и пользование вагонов метро с обязательством по обеспечению их обслуживания в период жизненного цикла».

Напомним, в начале октября 2020 года правительство Подмосковья сообщило, что на предприятии «Метровагонмаш» будут выпускать составы нового поколения «Москва 2020». Уточнялось, что за годы работы завод поставил для метрополитена столицы порядка 1 тыс. вагонов модели «Москва».