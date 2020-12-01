Ярославль, 1 декабря, 2020, 03:35 — ИА Регнум. В арбитраж Ярославской области поступило финансовое требование к ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева», который работает в своей сфере более 140 лет. Истцом выступает управление Росприроднадзора. Претензии пока судом не приняты и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Иск Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступил 27 ноября 2020 года. Известно, что речь идёт «о взыскании обязательных платежей и санкций». Сумма исковых требований — 4 314 817,29 рубля.

Напомним, завод ведёт свою историю с 1879 года и позиционируется как первый нефтеперерабатывающий завод в России среди ныне действующих. В 2012 году контрольный пакет акций в нём приобрела компания «Менделеев Групп», а в 2016 году газета «Ведомости» сообщила, что «Московский кредитный банк» получил право на распоряжение 88,7% акций завода.

В 2015 году тот же «Московский кредитный банк» обратился в арбитраж с заявлением о признании несостоятельным ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева», предъявив долги на сумму 1 137 102 895,71 рубля. В удовлетворении иска банку тогда суд отказал. В то же время в ЕГРЮЛ завод с таким же названием числится в стадии ликвидации с 2016 года, а управляет им с 2019 года конкурсный управляющий.