Москва, 1 декабря, 2020, 02:54 — ИА Регнум. Правительство России запретило «перебрасывать» бюджетные средства, выделенные под конкретные статьи национальных проектов, на другие цели. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили 1 декабря в пресс-службе правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, не израсходованные вовремя деньги с декабря 2020 года будут направлять не на сторонние цели, а в резервный фонд правительства. Новые правила для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» начнут действовать с 15 декабря, во всех остальных случаях — с 1 декабря 2020 года.