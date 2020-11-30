Нью-Дели, 30 ноября, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Пилот истребителя МиГ-29К ВМС Индии, который рухнул в Аравийское море 26 ноября, успел катапультироваться, передаёт 30 ноября NDTV.

Истребитель МиГ-29

В самолёте, обломки которого были найдены 30 ноября на дне моря, не обнаружено катапультного кресла пропавшего пилота Нишанта Сингха.

Отмечается, что стажёр — второй пилот спасся при крушении самолёта. По его словам, после аварии он видел второй парашют. Поисковая операция в Аравийском море и на его берегу продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение МиГ-29К произошло вечером 26 ноября. Это случилось во время учебного полёта. Истребитель базировался на авианосце «Викрамадитья» ВМС Индии.