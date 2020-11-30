Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США проводят первые торги недели и последние торги ноября в «красной зоне».

Carlos Delgado Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 365,42 пункта (1,22%), до 29 544,95 пункта, индекс S&P 500 опустился на 24,09 пункта (0,66%), до 3614,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 13,98 пункта (0,11%), до 12 191,87 пункта.

В то же время, за ноябрь индекс S&P может показать лучший рост в истории, а Dow Jones находится не так далеко от рекордных отметок выше 30 000 пунктов.

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