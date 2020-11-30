СМИ: командир КСИР убит беспилотником на границе Сирии и Ирака
Багдад, 30 ноября, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Один из высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан убит беспилотником на границе Ирака с Сирией, сообщает 30 ноября телеканал RT Arabic.
U.S. Air Force
Боевой беспилотник
По информации телеканала Al-Arabiya, вечером 29 ноября неопознанный беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором находился Муслим Шахдан.
Утверждается, что удар был нанесен после того, как автомобиль Шахдана проехал через пограничный КПП «Аль-Каим». Кроме Шахдана погибли еще три человека, которые находились с ним в машине.
Официальных подтверждений этой информации нет.