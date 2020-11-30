Лондон, 30 ноября, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне хочет остаться в британском клубе.

Эдгар Брещанов Кевин Де Брюйне

Как сообщает CBS Sports, на решение бельгийца повлияла недавняя новость о том, что главный тренер «горожан» Пепсина Гвардиола подписал новое соглашение с клубом. Узнав об этом, Де Брюйне вступил в переговоры о продлении контракта.

Футболист ведет переговоры лично с руководством, без посредников, и рассчитывает в ближайшее время подписать новое соглашение. По данным журналиста Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне АПЛ бельгиец набрал 6 (1+5) очков по системе «гол+пас» в 8 матчах.