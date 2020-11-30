Лондон, 30 ноября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть упали 30 ноября, марка Brent в ходе торгов уже опускалась до $47 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 86 центов (1,78%), до $47,39 за баррель. Диапазон марки составляет $47,07 — $48,28 за баррель.

Январские фьючерсы WTI упали в цене на 66 центов (1,45%), до $44,87 за баррель. Диапазон WTI — от $44,43 до $45,80 за баррель.

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