Москва, 30 ноября, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию в ходе диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

«Это серьезное упущение и если в обязательную диспансеризацию будут включены, в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно», — сказала Яровая в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия — алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя, привела она аргумент.

«Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания», — рассуждает парламентарий.