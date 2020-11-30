Ярославль, 30 ноября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области отреагировал на ситуацию с выплатами по программе «Развитие сельских территорий». Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка Контрольно-счетной палаты выявила, что ряд субсидий сельским жителям выдавались неправомерно. После этого чиновники и прокуратура начали взыскивать у получателей деньги через суды.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Широкую огласку историю получила после видеообращения врача Ярославской ЦРБ Анны Балашовой, у которой чиновники потребовали вернуть более миллиона рублей, выданных на улучшение жилищных условий для сельских докторов. Женщина работает в сельской больнице, на субсидию построила дом в сельской местности и не понимает, почему должна отвечать за ошибку чиновников. Не понимает этого и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Поручил команде Правительства разобраться в ситуации с возвратом выплат по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Необходимо индивидуально, с каждой семьей, проработать возникшие вопросы. На законодательном уровне активно подключится и депутат Государственной Думы Илья Владимирович Осипов. Наказывать людей за чужую некомпетентность не позволительно. Каждый кто принимает решение, должен отвечать за него», — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.