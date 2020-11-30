Париж, 30 ноября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона позвонила сотруднику полиции, раненому в ходе протестов в Париже 28 ноября против принятия закона о глобальной безопасности, чтобы выразить поддержку главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщает Le Figaro в понедельник, 30 ноября, этот полицейский — один из 98-ми, получивших ранения во время протестов, но его травмы оказались особенно тяжелыми. Об этом свидетельствует отчет министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, опубликованный 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября администрация президента Франции в ходе телефонного разговора высказала поддержку главы государства музыкальному продюсеру Мишелю Зекле, избитому полицейскими в Париже 26 ноября.