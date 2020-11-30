Вашингтон, 30 ноября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Биткойн достиг $ 19 864 по курсу и побил рекордный максимум декабря 2017 года, 30 ноября сообщает агентство Reuters.

BTC Keychain Биткоин

Криптовалюты Ethereum и XRP с начала торгов прибавили 3,2% и 6,7% соответственно и также находятся близко к рекордным уровням.

С начала 2020 года Bitcoin, главная криптовалюта в мире, вырос в цене более чем на 170%.

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