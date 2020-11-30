Калуга, 30 ноября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил в онлайн-режиме на подиумной дискуссии «Муниципальное и региональное сотрудничество «Между кризисом и надеждой: Муниципальные и региональные стратегии во время пандемии», которая прошла в рамках Германо-российского форума, посвященного памяти 75-летия окончания Второй мировой войны. Ее участниками также стали заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, обер-бургомистр города Эссена Томас Куфен, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители других регионов России и Германии.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили сотрудничество с немецкими регионами в период пандемии

Тема обсуждения — сотрудничество между немецкими и российскими регионами и муниципалитетами в период пандемии: организационные проблемы, контакты с гражданами, взгляд на следующую конференцию городов-партнеров в Калуге. По словам Владислава Шапши, сотрудничество между регионами и городами России и Германии имеет большое значение для развития отношений между странами. Калуга, которая в числе первых из советских городов еще в 1969 году установила побратимские связи с немецким Зулем. Калужскую область и Германию связывает многолетнее успешное сотрудничество в разных сферах. В регионе работают более 20 немецких компаний. Товарооборот между областью и республикой в 2019 году составил 1 миллиард 482 миллиона 400 тысяч долларов США.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили сотрудничество с немецкими регионами в период пандемии

Вопросы укрепления российско-германских отношений, обмена опытом в области социального и экономического развития, установление новых деловых контактов должны стать центральными для XVI Конференции городов-партнёров России и Германии, проведение которой запланировано в июне 2021 года в Калуге.

Владислав Шапша выразил надежду, что период пандемии закончится, и пригласил всех участников дискуссии собраться на конференции в следующем году в Калуге лично.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили сотрудничество с немецкими регионами в период пандемии

«Пандемия заставила отказаться от прямых международных контактов. Но это никак не сказывается на нашем стремлении продолжать диалог, делать шаги, которые будут способствовать росту торговли, росту инвестиций, расширению промышленной и технологической кооперации. Наши немецкие партнеры выступают за продолжение сотрудничества, многие расширяют производства, увеличивают мощности. И со всеми мы находимся в постоянном контакте. Нам по силам поднять на более высокий уровень наше межрегиональное партнерство», — подчеркнул губернатор.