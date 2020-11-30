Курган, 30 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. В Курганской области вынесен приговор главе Шастовского сельсовета Варгашинского района. Она признана виновной в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Суд

Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года бывший супруг чиновницы был признан виновным в незаконной рубке леса на территории Шастовского сельсовета и приговорён к взысканию 725 тыс. рублей в пользу администрации. Служба судебных приставов закономерно возбудила против осуждённого исполнительное производство. Но его экс-жена, будучи главой сельсовета, освободила «чёрного лесоруба» от возмещения имущественного вреда, фактически являясь взыскателем по исполнительному листу.

В отношении главы Шастовского сельсовета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Суд приговорил её к двум годам условного срока с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.