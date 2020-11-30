В Костромской области рождаемость снизилась по «математическим» причинам
Кострома, 30 ноября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. В Костромской области за 10 месяцев текущего года рождаемость снизилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Костромастате».
С начала года в регионе появилось на свет 4547 детей. Первенцы составили 34% от всех родившихся, 66% младенцев стали вторыми и последующими детьми в семьях. Как отмечают статистики, в области на 2% увеличилась доля младенцев, родившихся третьими (16,4% в 2019 году против 18,4% в 2020 году).
По мнению главного врача родильного дома Костромы Анны Федоренко, снижение рождаемости в 2020 году обусловлено «математическими» причинами — в настоящее время в репродуктивный возраст вошли женщины, появившиеся на свет в 1990-е годы, когда по всей России был отмечен спад рождаемости. Улучшения статистики в регионе стоит ждать ориентировочно через 5 лет.
Отметим, что в 2019 году матерями стали 5687 жительниц Костромской области, 70 из них родили двойни и две костромички стали мамами сразу троих детей. По данным статистиков, в среднем женщины тратили на домашние дела, уход и воспитание детей 4,5 часа в день. В пересчете на 8-часовой рабочий день «домашний труд» костромичек составил 205 дней в году.