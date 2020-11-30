Курган, 30 ноября, 2020, 19:32 — ИА Регнум. До Курганской области не в полном объёме доведён федеральный трансферт на дополнительные выплаты медикам. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

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В выходной день, 28 ноября в паблике «Курган» вновь была поднята тема об отсутствии ковидных выплат медикам, работающим в группе риска заражения коронавирусом.

«Почему мед. работникам до сих пор не оплатили ковидные выплаты за октябрь? Ситуация в Кургане сложная: супруг с работы приходит «ни жив ни мёртв» и где же благодарность?» — восклицает жена врача.

Департамент здравоохранения Курганской области пояснил, что заявка региона на дополнительные средства, с учётом развертывания дополнительного коечного фонда, своевременно направлена в Минздрав.

«Однако трансфер из федерального бюджета на осуществление выплат за октябрь 2020 года поступил в регион значительно ниже потребности. Все полученные средства в настоящее время доведены до медицинских организаций. Выплаты всем медицинским работникам произведены в размере 40−45%», — поясняют в ведомстве.

Дополнительный трансферт из федерального бюджета находится на стадии ожидания.