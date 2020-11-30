Москва, 30 ноября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Сбербанк продолжает прорабатывать возможность создания собственной криптовалюты под названием «Сберкоин» и может начать её выпуск в качестве эксперимента уже в 2021 году. Об этом сообщил 30 ноября председатель правления банка Герман Греф.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«У нас есть все проработки на эту тему. Вполне возможно, в следующем году мы начнем экспериментировать с производством своей валюты», — сказал он в ходе онлайн-конференции «День инвестора: стратегия 2023».

По словам Грефа, Сбербанк внимательно следит за тем, что делает Банк России, и находится в переговорном процессе с регулятором.

«Всё это должно быть увязано с тем, какая стратегия будет выбрана для развития цифрового рубля», — пояснил Греф.

Он выразил мнение, что в предстоящем году следует ожидать немало «попыток, экспериментов и новаций в этой сфере».