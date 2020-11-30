Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Попытки сепаратного решения палестинского вопроса не поддерживают в ООН, сообщил 30 ноября на посвящённой Палестине видеоконференции глава Информцентра ООН Владимир Кузнецов.

Global Panorama Палестинский флаг

По словам Кузнецова, организация считает, что палестинский вопрос должен решаться на основании резолюций ГА ООН и на основании документов, ранее уже принятых в ООН.

Кузнецов «В этом плане мы говорим о необходимости придерживаться именно подобных форматов и не приветствуем попытки сепаратного решения палестинского вопроса на каких-то треках, которые идут вразрез с уже состоявшимися и установленными решениями ООН».

Напомним, США активно продвигают так называемую сделку века — произраильскую концепцию территориального передела, ущемляющую права Палестины.