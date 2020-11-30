Екатеринбург, 30 ноября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отреставрируют старинное здание доходного дома и сделают там шахматный центр. Соответствующая информация размещена на сайте свердловского управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Оноре Домье. Шахматисты.1867

Сейчас дом пустует. Перед его дальнейшей эксплуатацией требуется провести восстановительные работы. Здание является памятником архитектуры регионального значения.

Уральский шахматный центр организуют таким образом, чтобы его могли посещать как маломобильные группы граждан, так и инвалиды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге заявили о грядущей реставрации Белой башни — одной из икон свердловского конструктивизма.