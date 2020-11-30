Москва, 30 ноября, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Завершающая испытания новая атомная подводная лодка «Казань» выполнила тестовый запуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» из акватории Белого моря, сообщает 30 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Атомная подводная лодка «Казань»

«Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний из акватории Белого моря. Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс», — указано в сообщении пресс-службы.

Охрану акватории и обеспечение ракетных стрельб выполнили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Напомним, 23 ноября новейшая АПЛ «Казань» выполнила в Белом море пуск крылатой ракеты «Калибр», поразив цель на расстоянии более тысячи километров на полигоне Чижа в Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, все новые корабли и подлодки российского флота оснащаются универсальными пусковыми установками, позволяющими применять как ракеты «Калибр» и «Оникс», так и гиперзвуковые ракеты «Циркон», испытания которых завершает ВМФ России.

Аналогичными пусковыми установками будут оборудованы и более старые корабли, проходящие модернизацию.