Йошкар-Ола, 30 ноября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет в Марий Эл газифицированы будут еще в 58 населенных пунктов республики. Кроме того, будет проведена реконструкция газораспределительной станции «Волжск-1». Вложение инвестиций за это время составит более 4 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает средства, которые были выделены в 2016 — 2020 годах. Таковы параметры обновленной программы развития газоснабжения и газификации республики на период 2021—2025 годы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Поселок

На 1 января 2020 года уровень газификации Марий Эл составил 89,4%. По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Александр Новак провел совещание по вопросам газификации регионов РФ. С 2005 года уровень газификации в стране увеличен с 53% до 70%. Однако текущая ситуация оценивается как недостаточная и темпы газификации регионов необходимо повышать, считает вице-премьер.

Напомним, в Ульяновской области в 2021 году строительство внутрипоселковых газопроводов будет идти в 53 населенных пунктах.

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