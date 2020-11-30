Красногорск, 30 ноября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. С 1 октября 2020 года в Подмосковье было зафиксировано 6,3 тысячи нарушений масочного режима. Об этом 30 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Отмечается, что проверочные мероприятия проводятся сотрудниками регионального Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администраций и общественниками.

Так, с 1 октября в Подмосковье было проведено 2145 профилактических рейдов в 64 муниципалитетах. Проверки проводятся в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах, на автомобильных заправках. По итогам этих мероприятий было выявлено 6315 нарушителей масочного режима и 2629 случаев несоблюдения социальной дистанции.