Подгорица, 30 ноября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Решение о высылке из Черногории посла Сербии Владимира Божовича отозвано не будет, сообщили 30 ноября в пресс-службе черногорского МИД.

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В заявлении черногорского внешнеполитического ведомства говорится, что Подгорица «приветствует решение правительства Сербии не высылать посла Черногории в Сербии»Тарзана Милошевича, «поскольку для этого не было причин».

«В отличие от него сербский посол постоянно вмешивался во внутренние дела Черногории. В связи с этим правительство и МИД не отменят своего решения», — говорится в сообщении МИД Черногории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белград сначала объявил о решении выслать Милошевича, но затем решение было отменено.