Красногорск, 30 ноября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Подмосковье заняло первое место среди субъектов РФ по объёму экспорта молочной продукции и мороженного за период с января по сентябрь 2020 года. Об этом 30 ноября сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Так? за первые девять месяцев 2020 года объём экспорта молочной продукции и мороженого из Подмосковья составил 59,4 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель стал выше на 12%. Доля Московской области в общем российском экспорте молочной продукции и мороженого за девять месяцев 2020 года составила 36%.

В денежном выражении поставки увеличились более чем на 8%, с 79,3 миллиона долларов до 85,8 миллиона долларов. Главными импортёрами подмосковной молочной продукции и мороженного являются страны СНГ, США, Китай, а также Германия.