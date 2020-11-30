Архангельск, 30 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Архангельские власти одобрили вырубку более 460 зеленых насаждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Вырубка

Работы идут в округе Варавино-Фактория — под «снос» определены 460 старых деревьев и кустов. На эти цели из городского бюджета выделено 100 тысяч рублей.

Работы будут завершены в конце декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Архангельск едва не сорвал сроки работ по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».