Ярославль, 30 ноября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Проверка контрольно-счетной палаты Ярославской области выявила «системные проблемы» в реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом говорится в приложении к отчёту контрольно-счётной палаты за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Обратить внимание на реализацию программы заставила история сельского доктора Анны Балашовой, у которой чиновники в суде потребовали вернуть более миллиона рублей, выделенных на улучшение жилищных условий. Субсидию ей якобы дали по ошибке. Как выяснилось, выдача субсидий с нарушениями закона в 2016—2018 годах в Ярославской области была весьма распространённой практикой.

«В результате несоблюдения Департаментом АПК и органами местного самоуправления требований Правил предоставления социальных выплат при формировании списков участников мероприятий допущено неправомерное предоставление социальных выплат гражданам на общую сумму 29,5 млн. рублей или 15% от общей суммы предоставленных социальных выплат, из которых 17,6 млн. рублей — в связи с предоставлением социальных выплат гражданам, не соответствующим условиям предоставления социальных выплат, при невозможности переезда в сельскую местность в муниципальный район из административного центра этого района или в сельскую местность внутри муниципального района, при неподтверждении нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий, а также при намеренном ухудшении жилищных условий», — говорится в приложении к отчету Контрольно-счетной палаты Ярославской области за 2019 год.

По фактам выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетной палатой в адрес Департамента АПК и других объектов контроля было направлено 1 предписание и 4 представления о рассмотрении, исполнении и принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Также материалы проверки были направлены для рассмотрения и принятия мер в Прокуратуру Ярославской области.

Интересно, что ни о каких мерах воздействия к чиновникам на данным момент общественности неизвестно. Зато известно, что неправомерно выплаченные субсидии власти взыскивают в судах у тех, кто их получил.

«В 2019 году сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в качестве третьего лица на стороне истцов (Департамента АПК, органов прокуратуры) в 39 судебных заседаниях по взысканию сумм необоснованно полученных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности на территории Ярославской области. Требования на общую сумму 18,9 млн. рублей предъявлены к 16 гражданам, неправомерно получившим средства социальной выплаты. В ходе судебного разбирательства органами прокуратуры уточнены исковые требования по 6 делам, в качестве ответчика привлечен орган местного самоуправления. В настоящее время судами вынесены решения об удовлетворении 5 исков к 4 гражданам и 1 сельскому поселению на сумму 5 млн. 456 тыс. рублей; отказано в удовлетворении 6 исковых заявлений на сумму 6 млн. 559,55 тыс. рублей; находится на рассмотрении 5 гражданских дел», — говорится в приложении к отчёту Контрольно-счётной палаты.

Сотрудники КСП пришли к выводу, что при реализации программы имели место системные проблемы: неправильного применения чиновниками нормативной базы, неисполнение чиновниками департамента разработанных им же самим и утвержденных правил предоставления социальных выплат. Кроме того, плохо была организована работа региональных властей с органами местного самоуправления, которые непосредственно работают с гражданами.

Пока что региональные власти прокомментировали только ситуацию вокруг скандала с сельским врачом. В департаменте АПК Ярославской области в проблеме обвинили администрацию Ярославского района, которая должна была проверять документы. Что же касается проблемы Анны Балашовой, то чиновники сказали, что она имеет право обжаловать решение суда по возврату выданного ей миллиона.