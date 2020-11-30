Париж, 30 ноября, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона в ходе телефонного разговора высказала поддержку главы государства музыкальному продюсеру Мишелю Зекле, избитому полицейскими в Париже 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 30 ноября, администрация президента связалась с Зекле, чтобы «напомнить» ему, что глава государства был «шокирован» и даже испытал «стыд», когда увидел кадры избиения чернокожего продюсера на почве расизма.

Напомним, 27 ноября во Франции началось расследование против четырех полицейских, которые оскорбили и избили чернокожего музыкального продюсера.

После того, как видеозапись, сделанная скрытыми камерами 26 ноября, на которой видны избиения, разлетелась по сети, полицейские были уволены и арестованы. Генеральная инспекция национальной полиции Франции начала расследование по делу о«насилии».