Москва, 30 ноября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Законопроект об ограничениях для отдельных категорий работников госорганов и органов местного самоуправления, имеющих второе гражданство или вид на жительство иностранного государства, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

(сс) cytis Паспорт гражданина США

Инициатива внесена в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Трудовой кодекс дополняется статьей 3496, в соответствии с которой лица, не имеющие гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Исключение делается для случаев, предусмотренных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Таким образом, губернаторы и глава ЦБ также не смогут иметь двойное гражданство.