Уфа, 30 ноября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Мужчину осудили за убийство местного жителя на остановке общественного транспорта в Уфе. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

По сообщению пресс-службы ведомства, летом текущего года в городе Уфе стражи порядка получили информацию о том, что около остановки общественного транспорта «Спортивная» было обнаружено тело 31-летнего жителя Уфы с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что вскоре стражи порядка установили и задержали подозреваемого в этом преступлении.

В суде было установлено, что 22-летний фигурант уголовного дела и потерпевший поссорились из-за знакомой им девушки, которая была на улице вместе с подсудимым. Конфликт перерос с драку: подсудимый нанес потерпевшему несколько ранений ножом. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. А подсудимый скрылся с места происшествия.

Сообщается, что свою вину подсудимый не признал. В результате суд приговорил его к 9 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу не вступил.