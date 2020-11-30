Смоленск, 30 ноября, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Смоленская область демонстрирует устойчивые темпы развития агропромышленного комплекса. Об этом говорилось 30 ноября в ходе рабочей встречи в Москве губернатора Алексея Островского и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области. На встрече обсуждались вопросы развития отрасли льноводства, комплексного развития сельских территорий.

Пресс-служба администрации Смоленской области Встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева

Как было отмечено в ходе встречи, в Смоленской области растут объёмы производства в животноводстве. Так, за январь — сентябрь 2020 года производство скота и птицы на убой в увеличилось до 65,5 тыс. тонн в живом весе, самообеспеченность мясом в субъекте опережает среднероссийский уровень.

За десять месяцев 2020 года смоленские производители увеличили выпуск растительных масел в 5,4 раза, производство сливочного масла выросло в 2,2 раза. Также на 25% увеличены объёмы производства плодоовощных консервов и колбасных изделий, на 14,3% — муки, на 4,7% — мяса и субпродуктов.

На 22 ноября экспорт из области составил 232,8 млн долларов — основная доля продукции приходится на пшеницу, семена подсолнечника, кукурузу, соевые бобы и ячмень.