Путин направил президенту Палестины поздравительную телеграмму
Москва, 30 ноября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Поздравление направил президент РФ Владимир Путин палестинскому коллеге Махмуду Аббасу в связи с Международным днём солидарности с палестинским народом. Её текст был зачитан 30 ноября на посвящённой Палестине конференции.
Содержание документа огласил советник департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Евгений Щербанев. Российская сторона подтверждает настрой «на дальнейшее развитие дружественных отношений с Палестиной, конструктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах».
Москва, как сказано в поздравлении, и дальше готова «оказывать содействие палестинским партнёрам в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции».
Позиция Москвы в том, чтобы Палестина и Израиль вели прямой диалог. Важным является и «обеспечение межпалестинского примирения».
Напомним, учреждённый ГА ООН Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября ежегодно, начиная с 1978 года.
Празднование приурочено к созданию резолюции о разделе Палестины, в рамках реализации которой на палестинской территории создаются арабское и еврейское государства и устанавливается специальный международный статус для Иерусалима.