Москва, 30 ноября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Поздравление направил президент РФ Владимир Путин палестинскому коллеге Махмуду Аббасу в связи с Международным днём солидарности с палестинским народом. Её текст был зачитан 30 ноября на посвящённой Палестине конференции.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Содержание документа огласил советник департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Евгений Щербанев. Российская сторона подтверждает настрой «на дальнейшее развитие дружественных отношений с Палестиной, конструктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах».

Москва, как сказано в поздравлении, и дальше готова «оказывать содействие палестинским партнёрам в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции».

Владимир Путин «Приветствуем усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного ближневосточного урегулирования на международно-правовой основе».

Позиция Москвы в том, чтобы Палестина и Израиль вели прямой диалог. Важным является и «обеспечение межпалестинского примирения».

Напомним, учреждённый ГА ООН Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября ежегодно, начиная с 1978 года.

Празднование приурочено к созданию резолюции о разделе Палестины, в рамках реализации которой на палестинской территории создаются арабское и еврейское государства и устанавливается специальный международный статус для Иерусалима.