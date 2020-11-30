Курск, 30 ноября, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В Курской области половина школ полностью вернулась к очной форме обучения, в другой половине совмещают очные и дистанционные занятия. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 30 ноября рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM В современной школе

В школах начальные классы учатся очно. В 295 школах ученики с пятого по 11-й классы продолжают обучение в очной форме, 231 школа применяет смешанную форму очного и дистанционного обучения. Закрыты на карантин пять отдельных классов. Две школы — в Суджанском и Большесолдатском районах — находятся на карантине.

Детские сады работают в режиме свободного посещения. Семь групп в шести детских садах находятся на карантине.