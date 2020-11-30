Чебоксары, 30 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Чувашии после предновогодней покупки дорогой иномарки под «обслуживание главы» республики для муниципальных чиновников приобретается 15 легковых автомобилей: по три — в Яльчикском, Батыревском, Янтиковском, Комсомольском и Алатырском районах. На эти цели из муниципального и республиканского бюджетов выделяется в целом 13 177 500 рублей, большая часть средств предусмотрена в региональной казне. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов опубликованы на портале государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Christo Автомобиль Lada Vesta

Администрация Яльчикского района Чувашии приобретает три автомобиля Lada Vesta (или эквивалент). Начальная цена всех трёх контрактов составляет 878 200 рублей, итого затраты оцениваются в 2 634 600 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Яльчикского района.

«Для обслуживания представителей государственной (муниципальной) власти», — говорится в обосновании необходимости приобретения легковушки.

Ещё три легковых автомобиля закупает администрация Батыревского района, но уже не за счёт муниципального бюджета, а республиканской казны. Планируется приобрести Vesta GFL11 (или эквивалент). Максимальная стоимость всех трёх автомобильных контрактов одинаковая — 878 900 рублей, то есть общий размер предусмотренных средств на закупку машин составляет 2 636 700 рублей.

Также за счёт республиканского бюджета три легковые машины приобретаются для чиновников Янтиковского района, при этом закупки проводятся самими поселениями. Заказчиками выступают администрации Новобуяновского, Индырчского и Можарского сельских поселений Янтиковского района, во всех случаях заявлены Lada Vesta (или эквивалент). Начальная цена всех контрактов идентичная — 878 300 рублей, то есть общие затраты оцениваются в 2 634 900 рублей.

Ещё три легковушки за счёт региональной казны получат поселения Комсомольского района: Альбусь-Сюрбеевское, Александровское и Чичканское. Каждое из них выступило заказчиком по закупке автомобиля Lada Vesta (или эквивалент), максимальная цена всех трёх контрактов составляет 878 200 рублей, итого затраты оцениваются в 2 634 600 рублей.

Машины должны быть поставлены в зависимости от контрактов до 22 или 25 декабря 2020 года.

Напомним, к 22 декабря администрация Алатырского района получит три легковых автомобиля Lada Vesta (или эквивалент). Максимальная цена контракта составляет 2 636 700 рублей. Источником финансирования являются средства, поступившие из республиканского бюджета Чувашии.

В целом бюджетные предновогодние расходы на закупку 15 легковых машин для муниципальных чиновников оценены в 13 177 500 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года прошёл объявленный аукцион по приобретению легкового автомобиля Genesis G80 для «обслуживания главы Чувашской Республики». Заявленная мощность двигателя — 197 лошадиных сил, иномарка рассчитана на пятерых пассажиров. Стоимость закупки составила 3,2 млн рублей.