Москва, 30 ноября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Реальные доходы населения РФ за последние пять лет в среднем упали на 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что за последние пять лет до пандемии уровень жизни граждан снизился примерно на 10%.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Если говорить о реальных доходах населения, то они за последние пять лет в среднем по России упали на 5%, а не на 10%. В последние два года этот показатель стабилизировался на уровне 1-процентного роста в годовом выражении. Показатель реальной заработной платы работников организаций в первых трех кварталах 2020 года, по данным Росстата, демонстрирует небольшой рост — 2% к уровню прошлого года, — сказала Духон. — Также необходимо отметить, что меры социальной поддержки, осуществляемые в период пандемии правительством — социальные выплаты медикам, поддержка родителей, поддержка безработным с детьми — позволят удержаться от резкого роста количества бедных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России структура денежных доходов населения в январе-сентябре 2020 года изменялась при одновременном увеличении доли трудовых доходов и социальных выплат.