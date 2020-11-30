Москва, 30 ноября, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Распоряжение о праздновании 450-летия основания Уфы в 2024 году подписал Президент России Владимир Путин. Об этом 30 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, в течение трех месяцев должен быть организован оргкомитет по подготовке и проведению празднования этого события.

По словам Хабирова, таким образом, почти полутысячелетнему юбилею Уфы придается федеральный статус. А это в свою очередь означает, что руководство Башкирии получит уникальный шанс преобразить город, вдохнуть в него новую жизнь, в том числе и за счет федерального бюджета.

Хабиров от имени всех жителей города выразил огромную признательность Президенту России за принятое решение.