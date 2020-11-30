Женева, Швейцария, 30 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Бесконтрольное применение антибиотиков и противовирусных препаратов может вызвать новую пандемию, еще более опасную, чем коронавирус, заявила 30 ноября журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

«Если мы сейчас не будем использовать антибиотики с осторожностью, то есть принимать только по назначению врача, который должен очень внимательно смотреть, нужны они или не нужны, — то после коронавируса мы можем столкнуться с гораздо худшей пандемией», — сказала Вуйнович.

По ее словам, это будет «пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам».

Таким образом, считают в ВОЗ, может случиться так, что людям будет нечем лечиться от инфекционных заболеваний, так как антибиотики станут неэффективны из-за их массового бесконтрольного приёма в ходе пандемии коронавируса.

Кроме того, Вуйнович заявила, что человечеству надо научиться жить с коронавирусом.