Москва, 30 ноября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») предложила создать министерство демографической политики.

Duma.gov.ru Оксана Пушкина

«Я считаю, что правительству России не хватает министерства демографической и семейной политики, которое могло бы работать в тесном контакте с министерством труда, социальной защиты и всеми другими ведомствами, ответственными за демографическую безопасность», — заявила Пушкина.

Она также поддержала инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о дополнительных полномочиях Минтруда в сфере семейной политики.

«Семейная политика в России требует более комплексного подхода, она не должна рассматриваться в отрыве от социально-экономических процессов. Именно экономика — благосостояние семей, возможность обеспечить детей всем необходимым, дать им образование и перспективы в жизни — вот что определяет жизненный выбор людей. Труд, социальная защита и семейная политика, действительно, неразрывно связаны. Но, мне кажется, мы не берём во внимание ещё одно понятие, через призму которого должна рассматриваться семейная политика, — это демография», — добавила парламентарий в соцсетях.