Брянск, 30 ноября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Более 19 тонн турецких томатов запретили к ввозу специалисты управления Россельхознадзора по Брянской области. В овощах фитосанитарные инспекторы обнаружили опасного вредителя, сообщили 30 ноября в пресс-службе ведомства.

Томаты

Партия томатов поступила в МАПП «Новые Юрковичи». Груз общим весом 19,5 тонн следовал в Московскую область. В овощах специалисты обнаружили живые личинки, образцы направили на экспертизу в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию. Энтомологи опознали в пробах южноамериканскую томатную моль, которая способна повредить от 40 до 100% урожая, как на полях, так и в теплицах.

Заражённый груз вернули экспортёру.