Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Новая партия «За правду» видит себя платформой для объединения всех левых политических сил и готова к переговорам с петербургскими политиками. Об этом заявил секретарь центрального комитета партии Николай Новичков, передает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

Напомним, движение «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова уже присоединилось к партии Захара Прилепина. Прилепин, Стариков и телеведущий Сергей Михеев выдвинутся первой тройкой по партийному общефедеральному списку в Госдуму в 2021 году.

«Это создает общую политическую конструкцию, является тому наглядным подтверждением. Мы готовы вести переговоры с любой политической организацией для того, чтобы сформировать в Государственной думе не просто устойчивую, влиятельную, лево-патриотическую фракцию, а двигаться к тому, чтобы было сформировано лево-патриотическое большинство. У нас такие амбициозные планы не только на Российскую Федерацию, но и на регионы нашей страны», — сказал Новичков.

При этом Захар Прилепин опроверг слухи о том, что «За правду» готовится объединиться со «Справедливой Россией», никаких переговоров с лидером «эсеров» Сергеем Мироновым он не вёл и даже не встречался с ним долгое время.

«Но это не означает, что мы не можем встретиться», — сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что партия «За правду» видит себя в центре российской политической системы, поэтому открыта для контактов со всеми людьми, которые так или иначе разделяют их убеждения.

«Это касается всего лево-патриотического спектра, реальных, по крайней мере, персонажей на этом фронте», — добавил Прилепин.

Так, недавно он с соратниками встречался и с членами незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», которых назвал своими «товарищами». «У нас только за столом сидело шесть членов ЦК этой партии — большая часть людей, причастных к ее управлению. Но мы не ставим, безусловно, своей целью собрать всех ребят из «Другой России», — заявил Прилепин.

Он также подчеркнул, что «За правду» считает себя «самой донбассовской» партией России, поэтому потенциал добровольцев уже использует. Он не берется сосчитать, сколько членов партии прошло через Донбасс. «Это серьезная закладка людей, которые не просто имеют те или иные убеждения, а за эти убеждения воевали», — сказал Прилепин.

«За правду» намерена участвовать и в региональных выборах, включая выборы в Законодательное собрание Петербурга. Руководитель петербургского отделения партии Анатолий Петрунин уверен, что партия получит достойное представительство в петербургском ЗакСе.

Добавим, в 2020 году «За правду» уже провела девять избирательных кампаний в субъектах Федерации. Николай Новичков выразил уверенность, что финансированием партия сумеет себя обеспечить и на грядущий избирательный цикл. Захар Прилепин также отверг инсинуации, будто «За правду» получает «вагоны денег от Кремля».

«Мы ничего не получаем, не получали и, думаю, получать не будем», — сказал Прилепин.