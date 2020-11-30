Брюссель, 30 ноября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. НАТО будет реагировать на усиление российской военной группировки в Крыму, продолжая наращивать своё военное присутствие в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции 30 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы видим, что Россия увеличивает своё военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе», — сказал он.

Столтенберг отметил, что данный вопрос будет обсуждаться с региональными «партнёрами» НАТО — Украиной и Грузией. В частности, 2 декабря главы МИД этих стран примут участие в отдельной онлайн-сессии министров иностранных дел НАТО.

Кроме того, по словам генсека, «тесная работа» по этой теме ведётся с членами альянса Турцией, Болгарией и Румынией.