Москва, 30 ноября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Одной из причин высокого спроса на недвижимость является убеждённость в том, что её цена будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября рассказал экономист Василий Колташов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилого дома

Комментируя данные управления Росреестра по Москве о том, что число договоров долевого участия с привлечением кредитов в октябре 2020 года в столицы достигло максимальных значений за всё время статистических исследований данного показателя, экономист объяснил логику этого процесса уверенностью в постоянном подорожании жилья в будущем.

«Застройщики все-таки смогли в 2020 году убедить покупателей в том, что цены на недвижимость будут расти. Эта логика является одной из причин, почему в нынешних условиях, несмотря на кризис, люди так энергично покупали недвижимость, используя схему долевого участия», — сказал Колташов.