Калуга, 30 ноября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 138 человек за последние сутки, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 137 подтверждённых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 988 человек, 1 тыс. 876 человек находятся на лечении, 14 тыс. 3 человека выздоровели, 109 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (407), в Обнинске (232), в Боровском районе (159) и в Людиновском районе (135).