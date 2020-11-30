На перестрелке в байкерском клубе в США ранены 11 человек
Вашингтон, 30 ноября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Не менее 11 раненых обнаружили полицейские на месте перестрелки в клубе байкеров в американском штате Миссисипи, сообщает 30 ноября телеканал NBC News.
Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США
Перестрелка
Перестрелка произошла ночью в городе Гренада. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте стрельбы 11 человек с различными травмами и огнестрельными ранениями.
Кроме того, на месте стрельбы было найдено оружие и брошенные вещи.
Сколько всего пострадало людей в ходе этого инцидента, до сих пор неизвестно.
Никто из подозреваемых пока не задержан.