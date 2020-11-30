Москва, 30 ноября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. От должности заместителя руководителя Рособрнадзора освобождена Наталия Наумова. Подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Наумова освобождена от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работу».

Напомним, в сферу деятельности Наталии Наумова в Рособрнадзоре входили координация деятельности ведомства по вопросам бюджета и планирования, а также закупок товаров, услуг и работ.

Также чиновник занималась деятельностью по профилактике и противодействию коррупции, обеспечением информбезопасности, сопровождением и развитием информационных систем.