Москва, 30 ноября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Рекордное число договоров долевого участия с привлечением кредитов в октябре 2020 года в Москве среди прочего вызвано падением курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября рассказал экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Имеется несколько причин такого всплеска заключения договоров долевого участия при покупке недвижимости, в особенности в Москве. Одна из этих причин состоит в стремлении скорее поместить деньги надежным образом — в недвижимость», — сказал Колташов.

Подобное стремление граждан объясняется двумя девальвациями рубля, произошедшими в 2020 году, которые создали «стрессовую обстановку» в экономике, считает эксперт.