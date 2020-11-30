Бангкок, 30 ноября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Правительственное Агентство по цифровому развитию Таиланда (Digital Government Agency — DGA) создало первый в стране государственный центр искусственного интеллекта (ИИ) как площадку для консультаций по использованию технологий ИИ и для создания открытых источников информации о платформах на основе ИИ для государственных агентств с целью улучшения предоставляемых ими услуг.

geralt Искусственный интеллект

Об этом 30 ноября 2020 года сообщает таиландское информационное агентство Bangkok Post.

Этот шаг является частью правительственной дорожной карты по цифровой трансформации на 2020−2022 годы.

DGA завершило работу над правительственной программой по развитию ИИ, реализация которой должна начаться в начале2021 года.

Исполнительный директор DGA Супот Тиаравут заявил, что правительство ускоряет цифровое развитие государственных услуг, которые должны быть прозрачными, быстрыми, точными и удобными.

По словам Супота, людям необходим удобный доступ к правительственной информации.

Он признал, что в Таиланде до сих пор не хватает экспертов по ИИ в частном, государственном и образовательном секторах, а обучение специалистов в этой области может занять много времени.

Государственный центр искусственного интеллекта должен привлечь в страну готовые к использованию технологические решения на основе ИИ и экспертов в этой области. Центр также должен служить площадкой для обмена технологиями ИИ между государственными департаментами, университетами, частными компаниями, стартапами, разработчиками новейших технологий, а также таких организаций, как Национальный центр электроники и компьютерных технологий.

Согласно Oxford Insights, в 2019 году Таиланд занял 56-е место по индексу готовности правительства к внедрению технологий искусственного интеллекта среди 194 стран. Индекс включает 11 показателей, сгруппированных по четырем классам: управление; инфраструктура и большие данные; навыки и образование; государственные и общественные услуги.

По словам Супота, в 2020 году рейтинг страны упал до 60-го места, поскольку другие страны были гораздо более активны в подготовке к внедрению технологий ИИ.

Государственный центр ИИ будет выполнять три основные функции:

развитие сетей и систем для поддержки внедрения ИИ;

создание облачных цифровых платформ для консультаций и готовых решений для государственных учреждений;

повышение квалификации государственных служащих в области ИИ и анализа данных.

« У DGA уже есть шесть экспертов по консалтингу и разработке технологий искусственного интеллекта », — сказал Тиаравут Супот.

Он заявил, что на данный момент 3000 государственных служащих работают в сфере ИТ, и DGA обеспечивает повышение их квалификации с помощью различных курсов.

Государственный центр ИИ уже разработал два решения на основе ИИ, которые были внедрены в качестве государственных услуг. Одно — это чат-боты для обмена информацией внутри Восточного экономического коридора, а другое — платформа, через которую можно подавать жалобы на государственные учреждения.

« У DGA есть миссия по созданию цифровых услуг для интеграции правительственной информации при обеспечении безопасности », — добавил Супот.

По его словам, DGA также нацелено на повышение уровня цифровых навыков государственных служащих для обеспечения деятельности цифрового правительства, а также в сотрудничестве с партнерами — на разработку решений, которые могут решить проблемы в сфере государственных услуг.