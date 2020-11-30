Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Петербургским отделением партии Захара Прилепина «За правду» будет руководить член президиума ЦК движения «Патриоты великого отечества» (ПВО) Анатолий Петрунин. Его представили в Северной столице в понедельник, 30 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM. На выборы две организации также пойдут вместе.

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«Вся наша замечательная команда, конечно, не является новичками в политике. Мы пришли к выводу, что то место, которе мы могли бы занимать в политической системе России, пустует. За этот год мы только утвердились в этом мнении. Есть запрос и на новую политику, и на новые силы, и на новых людей. Приход к нам таких людей, как мой замечательных людей, как мой товарищ Николай Стариков, и наше дальнейшее политическое сотворчество не перестает меня радовать и по-человечески удивлять. Естественно, мы будем участвовать во всех выборах любого уровня, тем более здесь, в великом городе трех русских революций», — сказал Захар Прилепин.

Лидер ПВО Николай Стариков выразил всяческую поддержку партии Прилепина на грядущих выборах в петербургский ЗакС и в Госдуму в 2021 году.

«Объединение — обязательное условие для успешного выступления на любых выборов. <…> Главная опора — близость наших взглядов. Нет в России такой организации, где было бы такое количество единомышленников, где не было бы споров, что добро, а что зло, что хорошо для нашей страны», — сказал Стариков.

В первую тройку партии «За правду» на выборах в Думу войдут сами Прилепин и Стариков, а также телеведущий и политолог Сергей Михеев. По одномандатным округам они выдвигаться не будут, а лишь возглавят список — таково было решение ЦК.