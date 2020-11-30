Майкоп, 30 ноября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Бывший следователь районного следственного отдела МВД по Адыгее признан виновным в получении взятки. Он приговорен к условному сроку, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Установлено, что в январе текущего года осужденный получил взятку в размере 100 тыс. рублей от фигуранта уголовного дела. Взамен он пообещал переквалифицировать его действия на менее тяжкий состав преступления, но на самом деле не собирался этого делать. Позже следователь направил дело в суд без переквалификации деяния.

Экс-сотрудник органа внутренних дел приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Также он оштрафован на 500 тыс. рублей.

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