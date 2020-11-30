Киев, 30 ноября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. На Украине во втором квартале 2020 года средняя цена на электроэнергию на так называемом «рынке на сутки вперед» была существенно выше, чем в странах Евросоюза.

erwin66as Энергия

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, фрагменты из которого сегодня, 30 ноября, публикуют украинские СМИ.

Согласно источнику, во втором квартале 2020 г. самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС, Западная Украина, 50,4 евро/МВт*ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт*ч) и в объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт*ч).

Для сравнения: самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где один МВт*ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.

В отчете отмечается, что во втором квартале нынешнего года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт*ч, что на 29% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019-го.

ИА REGNUM напоминает, что 26 ноября и. о. министра энергетики УкраиныЮрий Бойко заявил о том, что уже в ближайшее время произойдет рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. По словам Бойко, повышение тарифов необходимо, чтобы стабилизировать разбалансированный в условиях кризиса рынок электрической энергии.